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«Я не збираюся підтримувати Трампа» – сенатори-республіканці

Світ 15:56   12.05.2023
Оксана Якушко
«Я не збираюся підтримувати Трампа» – сенатори-республіканці

Кілька сенаторів від Республіканської партії відкинули суперечливі заяви Дональда Трампа в середу ввечері в ефірі CNN, заявивши, що вони не згодні з ним з низки питань, що свідчить про розбіжності всередині Республіканської партії щодо колишнього президента, повідомляє CNN .

Джон Корнін, член керівництва республіканців у Сенаті, заявив, що нездатність Трампа звернутись до виборців за межами своєї аудиторії є «проблемою».

«Я не думаю, що він показав щось інше, ніж демонстрував людям раніше», — сказав Корнін. – Він має унікальну здатність згуртовувати свою аудиторію, але не виростати за межі неї, що є проблемою».

Корнін додав, що він “радий дозволити процесу розвиватися” під час праймеріз.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 15:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька сенаторів від Республіканської партії відкинули суперечливі заяви Дональда Трампа в середу ввечері в ефірі CNN, заявивши, що вони не згодні з ним з низки питань, що свідчить про розбіжності всередині Республіканської партії щодо колишнього президента, повідомляє CNN .".