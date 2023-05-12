«Я не збираюся підтримувати Трампа» – сенатори-республіканці
Кілька сенаторів від Республіканської партії відкинули суперечливі заяви Дональда Трампа в середу ввечері в ефірі CNN, заявивши, що вони не згодні з ним з низки питань, що свідчить про розбіжності всередині Республіканської партії щодо колишнього президента, повідомляє CNN .
Джон Корнін, член керівництва республіканців у Сенаті, заявив, що нездатність Трампа звернутись до виборців за межами своєї аудиторії є «проблемою».
«Я не думаю, що він показав щось інше, ніж демонстрував людям раніше», — сказав Корнін. – Він має унікальну здатність згуртовувати свою аудиторію, але не виростати за межі неї, що є проблемою».
Корнін додав, що він “радий дозволити процесу розвиватися” під час праймеріз.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 15:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька сенаторів від Республіканської партії відкинули суперечливі заяви Дональда Трампа в середу ввечері в ефірі CNN, заявивши, що вони не згодні з ним з низки питань, що свідчить про розбіжності всередині Республіканської партії щодо колишнього президента, повідомляє CNN .".