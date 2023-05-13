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Готовят к депортации. Жителей оккупированной Харьковщины зовут выезжать в рф

Общество 11:48   13.05.2023
Оксана Якушко
Готовят к депортации. Жителей оккупированной Харьковщины зовут выезжать в рф

Российские оккупанты в неподконтрольных районах Харьковской области уговаривают местных жителей ехать в рф «ради безопасности».

По сообщениям так называемой администрации оккупированных районов Харьковщины, в последнее время участились обстрелы.

Поэтому оккупанты советуют местным жителям оставить свои дома и ехать в рф, мол там украинцам помогут обосноваться на новом месте, предложат жилье. Вероятно, так оккупанты готовят местных к депортации.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты в неподконтрольных районах Харьковской области уговаривают местных жителей ехать в рф «ради безопасности».".