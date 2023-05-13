Готовят к депортации. Жителей оккупированной Харьковщины зовут выезжать в рф

Российские оккупанты в неподконтрольных районах Харьковской области уговаривают местных жителей ехать в рф «ради безопасности».

По сообщениям так называемой администрации оккупированных районов Харьковщины, в последнее время участились обстрелы.

Поэтому оккупанты советуют местным жителям оставить свои дома и ехать в рф, мол там украинцам помогут обосноваться на новом месте, предложат жилье. Вероятно, так оккупанты готовят местных к депортации.