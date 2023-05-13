Готовят к депортации. Жителей оккупированной Харьковщины зовут выезжать в рф
Российские оккупанты в неподконтрольных районах Харьковской области уговаривают местных жителей ехать в рф «ради безопасности».
По сообщениям так называемой администрации оккупированных районов Харьковщины, в последнее время участились обстрелы.
Поэтому оккупанты советуют местным жителям оставить свои дома и ехать в рф, мол там украинцам помогут обосноваться на новом месте, предложат жилье. Вероятно, так оккупанты готовят местных к депортации.
Читайте также: Охотники на Путина. Два адвоката-француза подготовили ордер на арест диктатора
Новости по теме:
Вы читали новость: «Готовят к депортации. Жителей оккупированной Харьковщины зовут выезжать в рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 11:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты в неподконтрольных районах Харьковской области уговаривают местных жителей ехать в рф «ради безопасности».".