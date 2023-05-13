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Готують до депортації. Мешканців окупованої Харківщини кличуть виїздити до рф

Суспільство 11:48   13.05.2023
Оксана Якушко
Готують до депортації. Мешканців окупованої Харківщини кличуть виїздити до рф

Російські окупанти в непідконтрольних районах Харківської області вмовляють місцевих жителів їхати до рф «заради безпеки». 

За повідомленнями так званої «адміністрації» окупованих районів Харківщини, останнім часом почастішали обстріли.

Тому окупанти радять місцевим мешканцям облишити свої домівки і їхати до рф, мовляв там українцям допоможуть влаштуватися на новому місці, запропонують житло. Ймовірно, так окупанти готують місцевих до депортації.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти в непідконтрольних районах Харківської області вмовляють місцевих жителів їхати до рф «заради безпеки». ".