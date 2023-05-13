Пожилой мужчина погиб в Харькове во время пожара – ГСЧС

В Харькове на 64-летнем мужчине вспыхнула одежда, из-за чего он погиб, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В течение суток с 12 по 13 мая 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров, один из которых возник из-за вражеского обстрела.

В 20:11 спасатели выезжали тушить пожар, который вызвал вражеский обстрел в поселке Боровая Изюмского района. В результате взрыва загорелась хвойная подстилка в лесопосадке. К моменту прибытия пожарных площадь горения составила 20 м². Пожар ликвидировали в 21:10. Жертв и пострадавших нет.

В 15:20 спасатели из Купянска выезжали в село Куриловка, которое также обстреляли оккупанты. В результате попадания вражеского боеприпаса повреждено 1 частное домовладение. К счастью, никто не пострадал.

В 16:00 в Харькове по ул. Светлой, 27-б, в квартире жилой пятиэтажки на 64-летнем мужчине загорелась одежда. О случившемся стало известно, когда пожар закончился. Мужчину нашли погибшим. Подразделения ГСЧС не привлекали.

В 23:33 в Харькове в квартире на четвертом этаже жилой семиэтажки по пр. Героев, 96 вспыхнули домашние вещи и мебель на площади 12 м². Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали с верхних этажей 9 жителей. Через полтора часа огонь потушили. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное курение.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 68 единиц взрывоопасных предметов.

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