Літній чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС
У Харкові на 64-річному чоловікові спалахнув одяг, через що він загинув, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 18 раз виїздили на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричив ворожий обстріл.
О 20:11 рятувальники виїздили гасити пожежу, яку спричинив ворожий обстріл у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. Коли приїхали вогнеборці, площа горіння склала 20 м². Пожежу погасили о 21:10. Жертв та постраждалих немає.
О 15:20 рятувальники з Куп’янська виїздили до села Курилівка, яке також обстріляли окупанти. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу пошкоджене 1 приватне домоволодіння. На щастя ніхто не постраждав.
О 16:00 у Харкові на вул. Світлій, 27-б, у квартирі житлової п’ятиповерхівки на 64-річному чоловікові зайнявся одяг. Про подію стало відомо, коли пожежа закінчилася. Чоловік знайшли загиблим. Підрозділи ДСНС не залучали.
О 23:33 у Харкові в квартирі на четвертому поверсі житлової семиповерхівки на пр. Героїв, 96 спалахнули домашні речі та меблів на площі 12 м². Через сильне задимлення рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 9 мешканців. За півтори години вогонь ліквідували. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне паління.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на 64-річному чоловікові спалахнув одяг, через що він загинув, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".