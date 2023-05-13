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Літній чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС

Події 08:44   13.05.2023
Оксана Якушко
Літній чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС

У Харкові на 64-річному чоловікові спалахнув одяг, через що він загинув, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 18 раз виїздили на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричив ворожий обстріл.

О 20:11 рятувальники виїздили гасити пожежу, яку спричинив ворожий обстріл у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. Коли приїхали вогнеборці, площа горіння склала 20 м². Пожежу погасили о 21:10. Жертв та постраждалих немає.

О 15:20 рятувальники з Куп’янська виїздили до села Курилівка, яке також обстріляли окупанти. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу пошкоджене 1 приватне домоволодіння. На щастя ніхто не постраждав.

О 16:00 у Харкові на вул. Світлій, 27-б, у квартирі житлової п’ятиповерхівки на 64-річному чоловікові зайнявся одяг. Про подію стало відомо, коли пожежа закінчилася. Чоловік знайшли загиблим. Підрозділи ДСНС не залучали.

О 23:33 у Харкові в квартирі на четвертому поверсі житлової семиповерхівки на пр. Героїв, 96 спалахнули домашні речі та меблів на площі 12 м². Через сильне задимлення рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 9 мешканців. За півтори години вогонь ліквідували. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне паління.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на 64-річному чоловікові спалахнув одяг, через що він загинув, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".