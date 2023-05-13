РФ пыталась наступать на Новоселовское и Стельмаховку на Харьковщине — Генштаб
В 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг пытался безрезультатно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло около 40 боев, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.
Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Нестерное, Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки.
Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка.
Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 19:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг пытался безрезультатно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".