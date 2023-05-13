РФ пыталась наступать на Новоселовское и Стельмаховку на Харьковщине — Генштаб

В 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг пытался безрезультатно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло около 40 боев, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области.