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РФ пыталась наступать на Новоселовское и Стельмаховку на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:44   13.05.2023
Оксана Якушко
РФ пыталась наступать на Новоселовское и Стельмаховку на Харьковщине — Генштаб

В 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг пытался безрезультатно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло около 40 боев, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки.

Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 19:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 444 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг пытался безрезультатно наступать на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".