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Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині

Події 19:44   13.05.2023
Оксана Якушко
Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині

У 444 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог намагався безрезультатно наступати на Куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулось близько 40 боїв, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 19:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 444 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог намагався безрезультатно наступати на Куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".