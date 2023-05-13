Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині
У 444 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог намагався безрезультатно наступати на Куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулось близько 40 боїв, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 19:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 444 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог намагався безрезультатно наступати на Куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".