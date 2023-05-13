Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині

У 444 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог намагався безрезультатно наступати на Куп’янському напрямку в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулось близько 40 боїв, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області.