У напрямку Масютівки на Харківщині росіяни намагалися наступати – Генштаб ЗСУ
На Харківщині з мінометів та артилерії ворог обстріляв майже 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з РСЗВ по Україні. Для ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник використав ЗРК С-300.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 47 боїв на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.
З мінометів і артилерії противник гатив по населених пунктах Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 08:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з мінометів та артилерії ворог обстріляв майже 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".