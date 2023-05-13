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У напрямку Масютівки на Харківщині росіяни намагалися наступати – Генштаб ЗСУ

Події 08:00   13.05.2023
Оксана Якушко
У напрямку Масютівки на Харківщині росіяни намагалися наступати – Генштаб ЗСУ

На Харківщині з мінометів та артилерії ворог обстріляв майже 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з РСЗВ по Україні. Для ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник використав ЗРК С-300.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 47 боїв на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

З мінометів і артилерії противник гатив по населених пунктах Кам’янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 08:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з мінометів та артилерії ворог обстріляв майже 20 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".