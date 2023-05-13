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В направлении Масютовки на Харьковщине россияне пытались наступать — Генштаб

Происшествия 08:00   13.05.2023
Оксана Якушко
В направлении Масютовки на Харьковщине россияне пытались наступать — Генштаб

На Харьковщине из минометов и артиллерии враг обстрелял почти 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из РСЗО по Украине. Для ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник использовал ЗРК С-300.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 47 боев на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук в Харьковской области.

Из артиллерии и минометов противник вел огонь по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ била по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине из минометов и артиллерии враг обстрелял почти 20 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".