Харьковский метрополитен требует компенсации почти 100 млн из госбюджета

В КП «Харьковский метрополитен» заявили, что имеют право на компенсацию расходов, которые образовались у предприятия за период вынужденного простоя, когда метро работало исключительно в качестве укрытия.

«Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» требует компенсации расходов, образовавшихся за период вынужденного простоя с 24.02.2022 г. по 24.05.2022 г., и функционирования исключительно в качестве объекта укрытия гражданского населения. За указанный период предприятием было израсходовано 94,7 млн грн на деятельность, которая не связана с перевозкой пассажиров по линиям метрополитена», — сказано в заявлении, распространенном пресс-службой КП «Харьковский метрополитен».

Такое требование метрополитеновцы аргументируют тем, что в особый период защита населения — это функция государства. «Согласно действующему законодательству указанные расходы по содержанию объектов гражданской защиты населения должны компенсироваться из Государственного бюджета», — считают в коммунальном предприятии.

«Сейчас метрополитен находится в тяжелом финансовом состоянии из-за долгов, возникших из-за выполнения ему не свойственных функций и которые, согласно вышеприведенным нормам действующего законодательства, являются функциями государства и должны выполняться исключительно органами, уполномоченными на это государством», — подчеркнули в коммунальном предприятии.

В заявлении отметили, что средства городского бюджета Харькова не могут покрыть все долги метрополитена.