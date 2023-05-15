Харківський метрополітен вимагає компенсації майже 100 млн із держбюджету

У КП “Харківський метрополітен” заявили, що мають право на компенсацію витрат, які утворилися в підприємства за період вимушеного простою, коли метро працювало виключно як укриття.

“Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» потребує компенсації витрат, що утворилися за період вимушеного простою з 24.02.2022 р. по 24.05.2022 р., та функціонування виключно в якості об’єкта укриття цивільного населення. За вказаний період підприємством було витрачено 94,7 млн грн на діяльність, яка не пов’язана з перевезенням пасажирів лініями метрополітену”, – сказано в заяві, яку поширила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Таку вимогу метрополітенівці аргументують тим, що в особливий період захист населення – це функція держави. “Згідно з діючим законодавством вказані витрати на утримання об’єктів цивільного захисту населення повинні компенсуватись з Державного бюджету”, – вважають у комунальному підприємстві.

“Зараз метрополітен знаходиться у тяжкому фінансовому стані через борги, що виникли через виконання йому не властивих функцій і які, відповідно до наведених вище норм діючого законодавства, є функціями держави та мають виконуватися виключно органами, уповноваженими на це державою”, – наголосили у комунальному підприємстві.

У заяві наголосили, що кошти міського бюджету Харкова не можуть покрити всі борги метрополітену.