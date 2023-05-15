В Харькове поставили биоинтегрированный протез псу, пострадавшему от обстрелов
Из-за обстрелов Харьковщины черный терьер остался без лапы. Ветеринары в Харькове провели уникальную операцию и помогли собаке.
Подробности лечения пушистого пациента сообщил хирург, главный врач Харьковского ветеринарного госпиталя Виталий Клубань.
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«Хотел представить первое в Харькове биоинтегрированное протезирование конечности у собаки, да еще весом 56 кг. Операция выполнена на базе Салтовской ветеринарной клиники филиал легендарного «Харьковского ветеринарного госпиталя». Травматическая ампутация конечности в результате бомбардировки запрещенными кассетными снарядами в Харьковской области. Черный терьер попал под обстрел в садике. Надеемся на скорое выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, которые не бросили своего любимца в такие трудные времена. Разработка импланта 3D metal tech!» — написал Клубань.
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Он же опубликовал видео пса, который уже бегает на своей новой лапе.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харьковщины черный терьер остался без лапы. Ветеринары в Харькове провели уникальную операцию и помогли собаке".