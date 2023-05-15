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В Харькове поставили биоинтегрированный протез псу, пострадавшему от обстрелов

Общество 08:02   15.05.2023
Оксана Горун
В Харькове поставили биоинтегрированный протез псу, пострадавшему от обстрелов Фото: instagram Виталия Клубань

Из-за обстрелов Харьковщины черный терьер остался без лапы. Ветеринары в Харькове провели уникальную операцию и помогли собаке.

Подробности лечения пушистого пациента сообщил хирург, главный врач Харьковского ветеринарного госпиталя Виталий Клубань.

 

 

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Публикация от Виталий Клубань (@vitaliikluban)

«Хотел представить первое в Харькове биоинтегрированное протезирование конечности у собаки, да еще весом 56 кг. Операция выполнена на базе Салтовской ветеринарной клиники филиал легендарного «Харьковского ветеринарного госпиталя». Травматическая ампутация конечности в результате бомбардировки запрещенными кассетными снарядами в Харьковской области. Черный терьер попал под обстрел в садике. Надеемся на скорое выздоровление нашего пациента. Благодарность владельцам, которые не бросили своего любимца в такие трудные времена. Разработка импланта 3D metal tech!» — написал Клубань.

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    • Он же опубликовал видео пса, который уже бегает на своей новой лапе.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов Харьковщины черный терьер остался без лапы. Ветеринары в Харькове провели уникальную операцию и помогли собаке".