У Харкові поставили біоінтегрований протез псу, який постраждав від обстрілу
Через обстріл Харківщини чорний тер’єр залишився без лапи. Ветеринари в Харкові провели унікальну операцію та допомогли собаці.
Подробиці лікування пухнастого пацієнта повідомив хірург, головний лікар Харківського ветеринарного шпиталю Віталій Клубань.
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“Хотів представити перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки, та ще вагою 56 кг. Операція виконана на базі Салтівської ветеринарної клініки філіал легендарного “Харківського ветеринарного госпіталю”. Травматична ампутація кінцівка в наслідок бомбардування забороненими касетними снарядами в Харківській області. Чорний тер’єр попав під обстріл в садку. Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Розробка імпланту 3D metal tech!” – написав Клубань.
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Він же опублікував відео пса, який уже бігає на своїй новій лапі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл Харківщини чорний тер’єр залишився без лапи. Ветеринари в Харкові провели унікальну операцію та допомогли собаці".