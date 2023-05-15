У Харкові поставили біоінтегрований протез псу, який постраждав від обстрілу

Через обстріл Харківщини чорний тер’єр залишився без лапи. Ветеринари в Харкові провели унікальну операцію та допомогли собаці.

Подробиці лікування пухнастого пацієнта повідомив хірург, головний лікар Харківського ветеринарного шпиталю Віталій Клубань.

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“Хотів представити перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки, та ще вагою 56 кг. Операція виконана на базі Салтівської ветеринарної клініки філіал легендарного “Харківського ветеринарного госпіталю”. Травматична ампутація кінцівка в наслідок бомбардування забороненими касетними снарядами в Харківській області. Чорний тер’єр попав під обстріл в садку. Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Розробка імпланту 3D metal tech!” – написав Клубань.

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Він же опублікував відео пса, який уже бігає на своїй новій лапі.