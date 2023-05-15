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У Харкові поставили біоінтегрований протез псу, який постраждав від обстрілу

Суспільство 08:02   15.05.2023
Оксана Горун
У Харкові поставили біоінтегрований протез псу, який постраждав від обстрілу

Через обстріл Харківщини чорний тер’єр залишився без лапи. Ветеринари в Харкові провели унікальну операцію та допомогли собаці.

Подробиці лікування пухнастого пацієнта повідомив хірург, головний лікар Харківського ветеринарного шпиталю Віталій Клубань.

 

 

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Публікація від Віталій Клубань (@vitaliikluban)

“Хотів представити перше в Харкові біоінтегроване протезування кінцівки у собаки, та ще вагою 56 кг. Операція виконана на базі Салтівської ветеринарної клініки філіал легендарного “Харківського ветеринарного госпіталю”. Травматична ампутація кінцівка в наслідок бомбардування забороненими касетними снарядами в Харківській області. Чорний тер’єр попав під обстріл в садку. Надіємося на скоре одужання нашого пацієнта. Подяка власникам, що не кинули свого улюбленця в такі тяжкі часи. Розробка імпланту 3D metal tech!” – написав Клубань.

  • Читайте також: Під час окупації 60 тисяч тварин померли від голоду на фермі у Чкаловському

    • Він же опублікував відео пса, який уже бігає на своїй новій лапі.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 08:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл Харківщини чорний тер’єр залишився без лапи. Ветеринари в Харкові провели унікальну операцію та допомогли собаці".