Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)
С 17 мая возобновляется автобусное сообщение Харьков — Великие Проходы — Малые Проходы.
Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Стоимость проезда, по его словам, будет составлять 50 гривен.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 09:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17 мая возобновляется автобусное сообщение Харьков — Великие Проходы — Малые Проходы.".