Live
  • Вторник 16.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)

Общество 09:52   16.05.2023
Елена Нагорная
Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)

С 17 мая возобновляется автобусное сообщение Харьков — Великие Проходы — Малые Проходы.

Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Стоимость проезда, по его словам, будет составлять 50 гривен.

Читайте также: Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:30
Ремонт дороги на Харьковщине за сто миллионов гривен: суд расторг договор
08:41
Вечером враг обстреливал Волчанск: Синегубов рассказал о сутках на Харьковщине
08:24
В метро Харькова поймали вора, а на дорогах — пятерых пьяных водителей
08:03
В сгоревшем доме на Харьковщине нашли тела мужчины и женщины
07:15
Сводка Генштаба: ракетный удар по Украине и попытки наступать на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 17 мая возобновляется автобусное сообщение Харьков — Великие Проходы — Малые Проходы.".