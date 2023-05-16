Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)

С 17 мая возобновляется автобусное сообщение Харьков — Великие Проходы — Малые Проходы.

Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Стоимость проезда, по его словам, будет составлять 50 гривен.