З Харкова запускають автобус до Великих і Малих Проходів (розклад)
З 17 травня відновлюється автобусне сполучення Харків – Великі Проходи – Малі Проходи.
Про це повідомляє в Telegram начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Вартість проїзду, за його словами, складатиме 50 гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 09:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17 травня відновлюється автобусне сполучення Харків – Великі Проходи – Малі Проходи.".