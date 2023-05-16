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З Харкова запускають автобус до Великих і Малих Проходів (розклад)

Суспільство 09:52   16.05.2023
Олена Нагорна
З Харкова запускають автобус до Великих і Малих Проходів (розклад)

З 17 травня відновлюється автобусне сполучення Харків – Великі Проходи – Малі Проходи.

Про це повідомляє в Telegram начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вартість проїзду, за його словами, складатиме 50 гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 09:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 17 травня відновлюється автобусне сполучення Харків – Великі Проходи – Малі Проходи.".