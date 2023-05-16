Украина присоединилась к центру НАТО по киберзащите в Таллине – МИД
Украина официально присоединилась к центру передовых технологий киберобороны НАТО (CCDCOE), сообщает Министерство иностранных дел Украины. В Таллинне подняли украинский флаг, сообщило «Радио Свобода».
Объединенный центр создали в 2008 году, он обеспечивает борьбу с кибератаками, а также проводит обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.
«Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально подняли Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру», — говорится в сообщении МИД Украины.
Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) с 39 странами-членами и почти 80 специалистами CCDCOE является крупнейшим Центром передового опыта в НАТО, который способствует международному сотрудничеству и координации в сфере кибербезопасности.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина официально присоединилась к центру передовых технологий киберобороны НАТО (CCDCOE), сообщает Министерство иностранных дел Украины. В Таллинне подняли украинский флаг, сообщило «Радио Свобода».".