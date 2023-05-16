Live
  • Вторник 16.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Украина присоединилась к центру НАТО по киберзащите в Таллине – МИД

Мир 17:29   16.05.2023
Оксана Якушко
Украина присоединилась к центру НАТО по киберзащите в Таллине – МИД

Украина официально присоединилась к центру передовых технологий киберобороны НАТО (CCDCOE), сообщает Министерство иностранных дел Украины. В Таллинне подняли украинский флаг, сообщило «Радио Свобода».

Объединенный центр создали в 2008 году, он обеспечивает борьбу с кибератаками, а также проводит обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.

«Сегодня в штаб-квартире Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине официально подняли Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру», — говорится в сообщении МИД Украины.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) с 39 странами-членами и почти 80 специалистами CCDCOE является крупнейшим Центром передового опыта в НАТО, который способствует международному сотрудничеству и координации в сфере кибербезопасности.

Читай также: 20 лет кибершпионы рф крали информацию с компьютеров НАТО. Их остановили

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:20
Задержание председателя Верховного суда Князева подтвердили НАБУ и САП
09:07
ПВО сбила все 18 ракет, выпущенных ночью по Украине — Воздушные силы (фото)
19:06
Фирташ и топ-менеджеры его компаний получили подозрение от СБУ
22:32
В метро провели боксерский турнир в честь «Героев обороны Харькова» (фото)
20:31
«Особые» отношения Ватикана с Москвой, или Чего ждать Украине от Папы Римского

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Украина присоединилась к центру НАТО по киберзащите в Таллине – МИД»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 17:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина официально присоединилась к центру передовых технологий киберобороны НАТО (CCDCOE), сообщает Министерство иностранных дел Украины. В Таллинне подняли украинский флаг, сообщило «Радио Свобода».".