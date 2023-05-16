Україна приєдналась до центру НАТО з кіберзахисту у Талліні – МЗС

Україна офіційно приєдналася до центру сучасних технологій кібероборони НАТО (CCDCOE), повідомляє Міністерство закордонних справ України. У Таллінні підняли український прапор, повідомило «Радіо Свобода».

Об’єднаний центр створили у 2008 році, він забезпечує боротьбу з кібератаками, а також проводить навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

«Сьогодні в штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні офіційно підняли Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру», – йдеться у повідомленні МЗС України.

Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) створили у 2008 році. З 39 країнами-членами та майже 80 фахівцями CCDCOE є найбільшим Центром передового досвіду в НАТО, який сприяє міжнародній співпраці та координації у сфері кібербезпеки.