Україна приєдналась до центру НАТО з кіберзахисту у Талліні – МЗС
Україна офіційно приєдналася до центру сучасних технологій кібероборони НАТО (CCDCOE), повідомляє Міністерство закордонних справ України. У Таллінні підняли український прапор, повідомило «Радіо Свобода».
Об’єднаний центр створили у 2008 році, він забезпечує боротьбу з кібератаками, а також проводить навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.
«Сьогодні в штаб-квартирі Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні офіційно підняли Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру», – йдеться у повідомленні МЗС України.
Об’єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) створили у 2008 році. З 39 країнами-членами та майже 80 фахівцями CCDCOE є найбільшим Центром передового досвіду в НАТО, який сприяє міжнародній співпраці та координації у сфері кібербезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна офіційно приєдналася до центру сучасних технологій кібероборони НАТО (CCDCOE), повідомляє Міністерство закордонних справ України. У Таллінні підняли український прапор, повідомило «Радіо Свобода». ".