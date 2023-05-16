Водителя, который сбил мать с сыном в Харькове, оставили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения 66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе. В результате аварии женщина погибла на месте, а 15-летнего парня госпитализировали.

Водителя оставили в СИЗО без права внесения залога, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.