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Водителя, который сбил мать с сыном в Харькове, оставили в СИЗО

Общество 15:36   16.05.2023
Виктория Яковенко
Водителя, который сбил мать с сыном в Харькове, оставили в СИЗО Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Суд избрал меру пресечения 66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе. В результате аварии женщина погибла на месте, а 15-летнего парня госпитализировали.

Водителя оставили в СИЗО без права внесения залога, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения 66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе. В результате аварии женщина погибла на месте, а 15-летнего парня госпитализировали.".