Водителя, который сбил мать с сыном в Харькове, оставили в СИЗО
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Суд избрал меру пресечения 66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе. В результате аварии женщина погибла на месте, а 15-летнего парня госпитализировали.
Водителя оставили в СИЗО без права внесения залога, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения 66-летнему харьковчанину, который 15 мая на проспекте Героев Харькова сбил мать с сыном на пешеходном переходе. В результате аварии женщина погибла на месте, а 15-летнего парня госпитализировали.".