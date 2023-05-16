Водія, який збив матір із сином у Харкові, залишили в СІЗО

Суд обрав запобіжний захід 66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка загинула на місці, а 15-річного хлопця ушпиталили.

Водія залишили в СІЗО без права внесення застави, про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.