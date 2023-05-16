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Водія, який збив матір із сином у Харкові, залишили в СІЗО

Суспільство 15:36   16.05.2023
Вікторія Яковенко
Водія, який збив матір із сином у Харкові, залишили в СІЗО Фото: ГУНП в Харківській області

Суд обрав запобіжний захід 66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка загинула на місці, а 15-річного хлопця ушпиталили.  

Водія залишили в СІЗО без права внесення застави, про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 15:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд обрав запобіжний захід 66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка загинула на місці, а 15-річного хлопця ушпиталили.  ".