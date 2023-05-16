Водія, який збив матір із сином у Харкові, залишили в СІЗО
Фото: ГУНП в Харківській області
Суд обрав запобіжний захід 66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка загинула на місці, а 15-річного хлопця ушпиталили.
Водія залишили в СІЗО без права внесення застави, про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд обрав запобіжний захід 66-річному харків’янину, який 15 травня на проспекті Героїв Харкова збив матір із сином на пішохідному переході. Внаслідок аварії жінка загинула на місці, а 15-річного хлопця ушпиталили. ".