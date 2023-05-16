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Взятка в 26 тыс грн: на Харьковщине «на горячем» поймали экоинспектора

Общество 11:26   16.05.2023
Виктория Яковенко
Взятка в 26 тыс грн: на Харьковщине «на горячем» поймали экоинспектора Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине экоинспектор за неналожение административных санкций требовал взятку от руководителя предприятия.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле инспектор по охране окружающей среды Харьковской области Госэкоинспекции решил незаконным способом подзаработать денег.

Так, эколог проводил проверку по жалобе касательно засорения и загрязнения строительными отходами земельного участка в Чугуевском районе одним из предприятий, имеющих поблизости арендованные нежилые помещения, добавили правоохранители.

После того как экоинспектор осмотрел земельный участок, он сообщил руководителю предприятия, что за загрязнение земли ему будет начислен штраф в сумме почти 2 млн. гривен.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый предложил руководителю предприятия «решить вопрос мирно». За неналожение штрафа эколог потребовал от мужчины взятку в сумме 26 тысяч гривен.

Правоохранители задержали экоинспектора «на горячем» — когда тот получал всю сумму денег вблизи одного из магазинов в Харькове.

Мужчине сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды за несовершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти (ч. 3 ст. 368 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экоинспектор за неналожение административных санкций требовал взятку от руководителя предприятия.".