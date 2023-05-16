Взятка в 26 тыс грн: на Харьковщине «на горячем» поймали экоинспектора
На Харьковщине экоинспектор за неналожение административных санкций требовал взятку от руководителя предприятия.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в апреле инспектор по охране окружающей среды Харьковской области Госэкоинспекции решил незаконным способом подзаработать денег.
Так, эколог проводил проверку по жалобе касательно засорения и загрязнения строительными отходами земельного участка в Чугуевском районе одним из предприятий, имеющих поблизости арендованные нежилые помещения, добавили правоохранители.
После того как экоинспектор осмотрел земельный участок, он сообщил руководителю предприятия, что за загрязнение земли ему будет начислен штраф в сумме почти 2 млн. гривен.
В прокуратуре отметили, что подозреваемый предложил руководителю предприятия «решить вопрос мирно». За неналожение штрафа эколог потребовал от мужчины взятку в сумме 26 тысяч гривен.
Правоохранители задержали экоинспектора «на горячем» — когда тот получал всю сумму денег вблизи одного из магазинов в Харькове.
Мужчине сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды за несовершение таким должностным лицом в интересах оказывающего неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти (ч. 3 ст. 368 УКУ).
Читайте также: На взятке в $3 млн задержан глава Верховного суда Князев — СМИ: информация САП
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взятка в 26 тыс грн: на Харьковщине «на горячем» поймали экоинспектора»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине экоинспектор за неналожение административных санкций требовал взятку от руководителя предприятия.".