Хабар у 26 тис грн: на Харківщини «на гарячому» піймали екоінспектора

На Харківщині екоінспектор за ненакладення адміністративних санкцій вимагав хабар від керівника підприємства.

За даними Харківської обласної прокуратури, у квітні інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області Держекоінспекції вирішив незаконним способом заробити грошей.

Так, еколог проводив перевірку за скаргою щодо засмічення та забруднення будівельними відходами земельної ділянки у Чугуївському районі одним із підприємств, яке має поблизу орендовані нежитлові приміщення, додали правоохоронці.

Після того, як екоінспектор оглянув земельну ділянку, він повідомив керівнику підприємства, що за забруднення землі йому буде нарахований штраф у сумі майже 2 млн гривень.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний запропонував керівнику підприємства «вирішити питання по-мирному». За ненакладення адміністративних санкцій еколог почав вимагати від чоловіка хабар у сумі 26 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали екоінспектора “на гярячому” – коли той отримував всю суму грошей поблизу одного з магазинів у Харкові.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади (ч. 3 ст. 368 ККУ).