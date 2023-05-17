Примотал продавщицу скотчем и украл 85 тыс грн: в Харькове поймали грабителя
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Основянском районе Харькова мужчина ограбил магазин: напал на продавщицу и украл 85 тыс. грн.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Злоумышленник вошел в магазин и попросил показать товар с витрины. Дождавшись, когда продавец подойдет к витрине, мужчина схватил ее за горло и заставил закрыть магазин. Нападающий привязал потерпевшую к стулу скотчем, собрал товары на сумму около 85 тысяч гривен в сумку и убежал, рассказали полицейские.
Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 57-летний мужчина.
Грабителя задержали. Решается вопрос о сообщении нападающему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова мужчина ограбил магазин: напал на продавщицу и украл 85 тыс. грн.".