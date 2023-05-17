Примотав продавчиню скотчем та вкрав 85 тис грн: у Харкові піймали грабіжника
Фото: ГУНП в Харківській області
В Основ’янському районі Харкова чоловік пограбував магазин: напав на продавчиню та вкрав 85 тис. грн.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зловмисник зайшов до магазину та попросив показати товар з вітрини. Дочекавшись, коли продавчиня підійде до вітрини, чоловік схопив її за горло та змусив зачинити магазин. Нападник прив’язав потерпілу до стільця скотчем, зібрав товари на суму близько 85 тисяч гривень у сумку та втік, розповіли поліцейські.
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявися 57-річний чоловік.
Грабіжника затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2023 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова чоловік пограбував магазин: напав на продавчиню та вкрав 85 тис. грн.".