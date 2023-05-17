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Примотав продавчиню скотчем та вкрав 85 тис грн: у Харкові піймали грабіжника

Суспільство 14:25   17.05.2023
Вікторія Яковенко
Примотав продавчиню скотчем та вкрав 85 тис грн: у Харкові піймали грабіжника Фото: ГУНП в Харківській області

В Основ’янському районі Харкова чоловік пограбував магазин: напав на продавчиню та вкрав 85 тис. грн.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зловмисник зайшов до магазину та попросив показати товар з вітрини. Дочекавшись, коли продавчиня підійде до вітрини, чоловік схопив її за горло та змусив зачинити магазин. Нападник прив’язав потерпілу до стільця скотчем, зібрав товари на суму близько 85 тисяч гривень у сумку та втік, розповіли поліцейські.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявися 57-річний чоловік.

Грабіжника затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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