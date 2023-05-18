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Священник УПЦ МП благословлял оккупантов на Харьковщине и отрицал агрессию РФ

Общество 14:00   18.05.2023
Виктория Яковенко
Священник УПЦ МП благословлял оккупантов на Харьковщине и отрицал агрессию РФ Фото: Владислав Абдула

СБУ разоблачила на Харьковщине священника УПЦ МП, который сотрудничал с военными РФ во время оккупации Изюма.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Во время оккупации региона священник добровольно поддержал российских захватчиков и «на собственном примере» призвал это сделать других местных жителей.

«Он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ. В связи с этим клирик инициативно написал письмо помощнику московского патриарха Кириллу с просьбой прислать «гумпомощь» на оккупированную часть региона», — отметили в СБУ.

Также фигурант использовал российские товары для проведения агитации в поддержку захватчиков. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами РФ, приезжавшими в оккупированный Изюм.

В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников и отрицал факты российской агрессии.

Сейчас священнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила на Харьковщине священника УПЦ МП, который сотрудничал с военными РФ во время оккупации Изюма.".