Священник УПЦ МП благословлял оккупантов на Харьковщине и отрицал агрессию РФ

СБУ разоблачила на Харьковщине священника УПЦ МП, который сотрудничал с военными РФ во время оккупации Изюма.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Во время оккупации региона священник добровольно поддержал российских захватчиков и «на собственном примере» призвал это сделать других местных жителей.

«Он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ. В связи с этим клирик инициативно написал письмо помощнику московского патриарха Кириллу с просьбой прислать «гумпомощь» на оккупированную часть региона», — отметили в СБУ.

Также фигурант использовал российские товары для проведения агитации в поддержку захватчиков. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами РФ, приезжавшими в оккупированный Изюм.

В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников и отрицал факты российской агрессии.

Сейчас священнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.