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Священник УПЦ МП благословляв окупантів на Харківщині й заперечував агресію РФ

Суспільство 14:00   18.05.2023
Вікторія Яковенко
Священник УПЦ МП благословляв окупантів на Харківщині й заперечував агресію РФ Фото: Владислав Абдула

СБУ викрила на Харківщині священника УПЦ МП, який співпрацював з військовими РФ під час окупації Ізюма.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Під час окупації регіону священник добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих мешканців.

«Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. У зв’язку з цим клірик ініціативно написав листа помічнику московського патріарха Кирилу з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону», – зазначили в СБУ.

Також фігурант використовував російські товари для проведення агітації на підтримку загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами РФ, які приїздили до окупованого Ізюма.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників та заперечував факти російської агресії.

Наразі священнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила на Харківщині священника УПЦ МП, який співпрацював з військовими РФ під час окупації Ізюма.".