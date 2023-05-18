Священник УПЦ МП благословляв окупантів на Харківщині й заперечував агресію РФ
СБУ викрила на Харківщині священника УПЦ МП, який співпрацював з військовими РФ під час окупації Ізюма.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Під час окупації регіону священник добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих мешканців.
«Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. У зв’язку з цим клірик ініціативно написав листа помічнику московського патріарха Кирилу з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону», – зазначили в СБУ.
Також фігурант використовував російські товари для проведення агітації на підтримку загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами РФ, які приїздили до окупованого Ізюма.
У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників та заперечував факти російської агресії.
Наразі священнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила на Харківщині священника УПЦ МП, який співпрацював з військовими РФ під час окупації Ізюма.".