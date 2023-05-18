Японцу-волонтеру Фуминори, переехавшему в Харьков, подарили вышиванку (видео)

75-летнему японскому волонтеру Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, подарили украинскую вышиванку. 18 мая он побывал в образовательно-культурном центре на улице Шевченко.

«Фуминори отметил, что в то время, когда происходили массированные обстрелы города и он вместе со многими харьковчанами скрывался в метро, его поддерживали и вдохновляли дети. В знак благодарности и уважения Фуминори получил в подарок вышиванку», — говорится в публикации на Facebook-странице центра.

Также японец принял участие в мастер-классе ко Дню вышиванки и нарисовал боевого гуся.

Фото, видео: «Гончаренко Центр Харків education and culture»

Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.