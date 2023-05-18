Японцу-волонтеру Фуминори, переехавшему в Харьков, подарили вышиванку (видео)
75-летнему японскому волонтеру Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, подарили украинскую вышиванку. 18 мая он побывал в образовательно-культурном центре на улице Шевченко.
«Фуминори отметил, что в то время, когда происходили массированные обстрелы города и он вместе со многими харьковчанами скрывался в метро, его поддерживали и вдохновляли дети. В знак благодарности и уважения Фуминори получил в подарок вышиванку», — говорится в публикации на Facebook-странице центра.
Также японец принял участие в мастер-классе ко Дню вышиванки и нарисовал боевого гуся.
Фото, видео: «Гончаренко Центр Харків education and culture»
Читайте также: Японец-волонтер Фуминори из Харькова получил на Укрпочте разграбленную посылку
Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Японцу-волонтеру Фуминори, переехавшему в Харьков, подарили вышиванку (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летнему японскому волонтеру Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, подарили украинскую вышиванку.".