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Японцю-волонтеру Фумінорі, що переїхав у Харків, подарували вишиванку (відео)

Суспільство 20:22   18.05.2023
Олена Нагорна
Японцю-волонтеру Фумінорі, що переїхав у Харків, подарували вишиванку (відео)

75-річному японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який тепер мешкає у Харкові та годує людей безкоштовними обідами на Салтівці, подарували вишиванку. 18 травня він відвідав освітньо-культурний центр на вулиці Шевченка.

“Фумінорі зазначив, що в той час, коли відбувалися масовані обстріли міста й він разом з багатьма харківʼянами переховувався в метро, його підтримували та надихали діти. На знак вдячності та пошани Фумінорі отримав у подарунок вишиванку”, – йдеться у публікації на Facebook-сторінці центру.

Також японець взяв участь у майстеркласі до Дня вишиванки та намалював бойового гусака.

Фото, відео: “Гончаренко Центр Харків education and culture”

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Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там він відкрив кафе, в якому безкоштовно годує людей гарячими обідами та пиріжками.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 20:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "75-річному японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який тепер мешкає у Харкові та годує людей безкоштовними обідами на Салтівці, подарували вишиванку. 18 травня він відвідав освітньо-культурний центр на вулиці Шевченка.".