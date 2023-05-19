Live
  • Пятница 19.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

В прифронтовом Купянске восстановили «вышиванку» на площади и провели флешмоб

Общество 09:56   19.05.2023
Оксана Горун
В прифронтовом Купянске восстановили «вышиванку» на площади и провели флешмоб Фото: Оксана Иванец/АрміяInform

Слобожанский орнамент на центральной площади Купянска восстановили ко Дню вышиванки. Кроме того, под беспрерывные звуки канонады 18 мая более 60 человек собрались здесь в вышиванках.

О флешмобе в непокоренном Купянске сообщает «АрміяInform». Несмотря на обстрелы, на центральную площадь Купянска вышли военнослужащие ВСУ, спасатели, полицейские, коммунальщики и представители местных властей.

Одна из участниц мероприятия — руководитель пресс-службы ОМБр имени князя Романа Великого Надежда Замрыга подчеркнула, что Купянск продолжает жить, несмотря на близость фронта. А враг беснуется, не в состоянии победить ни жителей города, ни ВСУ, которые его обороняют.

Флешмоб ко Дню вышиванки в Купянске 2023
Фото: Оксана Иванец/АрміяInform

«Купянск сегодня солнечный и красочный — его защищают воины Княжеской бригады. И пусть сегодня большинство из них не в вышиванках, а в бронежилетах, вышиванка, как и сама Украина у каждого из них — в сердце!» — сказала Замрыга.

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, который также участвовал во флешмобе, сообщил, что «вышиванку» — слобожанский орнамент — на центральной площади Купянска восстановили специально ко Дню вышиванки. Видео этого процесса опубликовали в facebook Купянской ГВА.

Читайте также: Военные ВСУ спасли из разбитого села на Харьковщине старинные вышиванки

Напомним, 18 мая полиция и мэры Харьковской области надели вышиванки, а в Харькове обернули «вышиванкой» памятник Шевченко.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

22:41
Мастера Харьковщины передадут на передовую полсотни кукол-мотанок (фото)
22:00
В Харькове обернули «вышиванкой» Шевченко и делали обереги для Херсона (фото)
21:08
Синегубов в Купянске провел совещание с военными и обсуждал оборону (видео)
18:24
Военные ВСУ спасли из разбитого села на Харьковщине старинные вышиванки
16:28
Синегубов в вышиванке посетил Купянск на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В прифронтовом Купянске восстановили «вышиванку» на площади и провели флешмоб»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанский орнамент на центральной площади Купянска восстановили ко Дню вышиванки. Кроме того, под беспрерывные звуки канонады 18 мая более 60 человек собрались здесь в вышиванках".