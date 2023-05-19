В прифронтовом Купянске восстановили «вышиванку» на площади и провели флешмоб

Слобожанский орнамент на центральной площади Купянска восстановили ко Дню вышиванки. Кроме того, под беспрерывные звуки канонады 18 мая более 60 человек собрались здесь в вышиванках.

О флешмобе в непокоренном Купянске сообщает «АрміяInform». Несмотря на обстрелы, на центральную площадь Купянска вышли военнослужащие ВСУ, спасатели, полицейские, коммунальщики и представители местных властей.

Одна из участниц мероприятия — руководитель пресс-службы ОМБр имени князя Романа Великого Надежда Замрыга подчеркнула, что Купянск продолжает жить, несмотря на близость фронта. А враг беснуется, не в состоянии победить ни жителей города, ни ВСУ, которые его обороняют.

«Купянск сегодня солнечный и красочный — его защищают воины Княжеской бригады. И пусть сегодня большинство из них не в вышиванках, а в бронежилетах, вышиванка, как и сама Украина у каждого из них — в сердце!» — сказала Замрыга.

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, который также участвовал во флешмобе, сообщил, что «вышиванку» — слобожанский орнамент — на центральной площади Купянска восстановили специально ко Дню вышиванки. Видео этого процесса опубликовали в facebook Купянской ГВА.

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Напомним, 18 мая полиция и мэры Харьковской области надели вышиванки, а в Харькове обернули «вышиванкой» памятник Шевченко.