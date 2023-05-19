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У прифронтовому Куп’янську відновили “вишиванку” на площі та провели флешмоб

Суспільство 09:56   19.05.2023
Оксана Горун
У прифронтовому Куп’янську відновили “вишиванку” на площі та провели флешмоб Фото: Оксана Іванець/АрміяInform

Слобожанський орнамент на центральній площі Куп’янська відновили до Дня вишиванки. Крім того, під безперервні звуки канонади 18 травня понад 60 людей зібралися тут у вишиванках.

Про флешмоб у непокореному Куп’янську повідомляє “АрміяInform”. Попри обстріли, на центральну площу Куп’янська вийшли військовослужбовці ЗСУ, рятувальники, поліціянти, комунальники та представники місцевої влади.

Одна з учасниць заходу – керівниця пресслужби ОМБр імені князя Романа Великого Надія Замрига наголосила, що Куп’янськ продовжує жити, попри близькість фронту. А ворог біснується, не спроможний перемогти ні жителів міста, ні ЗСУ, які його обороняють.

Флешмоб до Дня вишиванки у Куп'янську 2023
Фото: Оксана Іванець/АрміяInform

“Куп’янськ сьогодні сонячний і барвистий — його захищають воїни Князівської бригади. І нехай сьогодні більшість із них не в вишиванках, а в бронежилетах, вишиванка, як і сама Україна в кожного з них — у серці!” – сказала Замрига.

Керівник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, який також брав участь у флешмобі, повідомив, що “вишиванку” – слобожанський орнамент – на центральній площі Куп’янська відновили спеціально до Дня вишиванки. Відео цього процесу опублікували у фейсбуці Куп’янської МВА.

Читайте також:  Військові ЗСУ врятували з розбитого села на Харківщині старовинні вишиванки

Нагадаємо, 18 травня поліція та мери Харківської області одягли вишиванки, а в Харкові обернули “вишиванкою” пам’ятник Шевченку.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слобожанський орнамент на центральній площі Куп’янська відновили до Дня вишиванки. Крім того, під безперервні звуки канонади 18 травня понад 60 людей зібралися тут у вишиванках".