В Харькове поймали 20-летнего «закладчика»: совершил 53 эпизода преступления

В Харькове 20-летний парень подозревается в распространении наркотиков.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле во время у харьковчанина полицейские обнаружили и изъяли готовые к продаже расфасованные пакеты с психотропами.

Дома у нарушителя также нашли расфасованные свертки с наркотическими веществами каннабиса и «PVP», электронные весы и средства для фасовки, добавили полицейские.

Парень через Интернет-магазин находил покупателей и после оплаты через мессенджеры сообщал адреса и места тайников наркотических средств.

Харьковчанину сообщили о подозрении в совершении 53 эпизодов уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение в целях сбыта и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, измельчения и упаковки, устройства для употребления наркотических средств) УКУ.

Сейчас он находится в СИЗО.