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В Харькове поймали 20-летнего «закладчика»: совершил 53 эпизода преступления

Общество 21:45   20.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове поймали 20-летнего «закладчика»: совершил 53 эпизода преступления Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 20-летний парень подозревается в распространении наркотиков.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле во время у харьковчанина полицейские обнаружили и изъяли готовые к продаже расфасованные пакеты с психотропами.

Дома у нарушителя также нашли расфасованные свертки с наркотическими веществами каннабиса и «PVP», электронные весы и средства для фасовки, добавили полицейские.

Парень через Интернет-магазин находил покупателей и после оплаты через мессенджеры сообщал адреса и места тайников наркотических средств.

Харьковчанину сообщили о подозрении в совершении 53 эпизодов уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение в целях сбыта и незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, измельчения и упаковки, устройства для употребления наркотических средств) УКУ.

Сейчас он находится в СИЗО.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 21:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 20-летний парень подозревается в распространении наркотиков.".