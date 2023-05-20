У Харкові піймали 20-річного «закладника»: скоїв 53 епізоди злочини
У Харкові 20-річного чоловіка підозрюють в розповсюдженні наркотиків.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у квітні у харків’янина поліцейські виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакети з психотропами.
Вдома у порушника також знайшли розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та «PVP», електронні ваги і засоби для фасування, додали поліцейські.
Чоловік через Інтернет-магазин знаходив покупців і після оплати через месенджери повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.
Харків’янину повідомили про підозру у вчиненні 53 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, подрібнення та пакування, пристрої для вживання наркотичних засобів) ККУ.
Наразі він перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 21:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20-річного чоловіка підозрюють в розповсюдженні наркотиків.".