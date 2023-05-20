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У Харкові піймали 20-річного «закладника»: скоїв 53 епізоди злочини

Суспільство 21:45   20.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали 20-річного «закладника»: скоїв 53 епізоди злочини Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 20-річного чоловіка підозрюють в розповсюдженні наркотиків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області,  у квітні у харків’янина поліцейські виявили та вилучили готові до продажу розфасовані пакети з психотропами.

Вдома у порушника також знайшли розфасовані згортки з наркотичними речовинами канабіс та «PVP», електронні ваги і засоби для фасування, додали поліцейські.

Чоловік через Інтернет-магазин знаходив покупців і після оплати через месенджери повідомляв адреси та місця схованок наркотичних засобів.

Харків’янину повідомили про підозру у вчиненні 53 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, подрібнення та пакування, пристрої для вживання наркотичних засобів) ККУ.

Наразі він перебуває у СІЗО.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 21:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20-річного чоловіка підозрюють в розповсюдженні наркотиків.".