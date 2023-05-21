21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, в Харькове приспустили государственный флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

День памяти жертв политических репрессий был установлен указом президента от 21 мая 2007 года с целью почтения памяти жертв политических репрессий коммунистического режима, пишет ХОВА.

В Украине десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительное психиатрическое лечение. Через террор и репрессии прошли все слои населения: от научной и творческой интеллигенции до крестьян.

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