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В Харькове приспустили государственный флаг

Общество 16:53   21.05.2023
Елена Нагорная
В Харькове приспустили государственный флаг Фото: Харьковский горсовет

21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, в Харькове приспустили государственный флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

День памяти жертв политических репрессий был установлен указом президента от 21 мая 2007 года с целью почтения памяти жертв политических репрессий коммунистического режима, пишет ХОВА.

В Украине десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительное психиатрическое лечение. Через террор и репрессии прошли все слои населения: от научной и творческой интеллигенции до крестьян.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, в Харькове приспустили государственный флаг Украины.".