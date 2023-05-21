В Харькове приспустили государственный флаг
Фото: Харьковский горсовет
21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, в Харькове приспустили государственный флаг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
День памяти жертв политических репрессий был установлен указом президента от 21 мая 2007 года с целью почтения памяти жертв политических репрессий коммунистического режима, пишет ХОВА.
В Украине десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительное психиатрическое лечение. Через террор и репрессии прошли все слои населения: от научной и творческой интеллигенции до крестьян.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 16:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, в Харькове приспустили государственный флаг Украины.".