У Харкові приспустили державний прапор
21 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, у Харкові приспустили державний прапор України.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
День пам’яті жертв політичних репресій був встановлений указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму, пише ХОВА.
В Україні десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в’язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Через терор та репресії пройшли всі верстви населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 16:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, у Харкові приспустили державний прапор України.".