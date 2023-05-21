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У Харкові приспустили державний прапор

Суспільство 16:53   21.05.2023
Олена Нагорна
У Харкові приспустили державний прапор

21 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, у Харкові приспустили державний прапор України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

День пам’яті жертв політичних репресій був встановлений указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму, пише ХОВА.

В Україні десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в’язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Через терор та репресії пройшли всі верстви населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 16:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, у Харкові приспустили державний прапор України.".