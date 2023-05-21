21 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, у Харкові приспустили державний прапор України.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

День пам’яті жертв політичних репресій був встановлений указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму, пише ХОВА.

В Україні десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в’язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Через терор та репресії пройшли всі верстви населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян.