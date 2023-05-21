ВСУ приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение — Сырский
Украинские защитники продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута Донецкой области и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
«Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества», — отметил он.
Несмотря на то, что ВСУ контролируют незначительную часть Бахмута, значение обороны не теряет своей актуальности, подчеркнул Сырский.
«Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет», — пояснил он.
В целом, добавил Сырский, ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая.
Напомним, 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута и заявил, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его «оборону» солдатам Минобороны РФ и уйдут.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в Японии, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли россияне взяли Бахмут, ответил: «Думаю, что нет».
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 15:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута Донецкой области и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.".