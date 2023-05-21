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ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення – Сирський

Політика 15:50   21.05.2023
Олена Нагорна
ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення – Сирський

Українські захисники продовжують просуватися флангами у передмісті Бахмута Донецької області та фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», – зазначив він.

Попри те, що ЗСУ контролюють незначну частину Бахмута, значення її оборони не втрачає своєї актуальності, наголосив Сирський.

«Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться», – пояснив він.

У цілому, додав Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але контрольована.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його «оборону» солдатам Міноборони РФ та підуть.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня в Японії, відповідаючи на питання журналіста, чи справді росіяни взяли Бахмут, відповів: “Думаю, що ні”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 15:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Украинские защитники продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута Донецкой области и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.".