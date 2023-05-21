ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення – Сирський
Українські захисники продовжують просуватися флангами у передмісті Бахмута Донецької області та фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», – зазначив він.
Попри те, що ЗСУ контролюють незначну частину Бахмута, значення її оборони не втрачає своєї актуальності, наголосив Сирський.
«Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться», – пояснив він.
У цілому, додав Сирський, ситуація в Бахмуті складна, але контрольована.
Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута і заявив, що його найманці нібито повністю захопили місто і що 25 травня вони передадуть його «оборону» солдатам Міноборони РФ та підуть.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня в Японії, відповідаючи на питання журналіста, чи справді росіяни взяли Бахмут, відповів: “Думаю, що ні”.
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Ви читали новину: «ЗСУ наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення – Сирський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 15:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Украинские защитники продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута Донецкой области и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.".