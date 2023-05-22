Над Украиной сбили 4 ракеты, 20 «Шахедов» и Су-35, есть «прилеты» в Днепре

Воздушные силы ВСУ сообщили подробности об очередной ночной атаке армии РФ. По Украине запустили 20 «Шахедов», а также 16 ракет различных типов.

Основной целью вражеской атаки этой ночью стал Днепр. Оккупанты целились в военные и инфраструктурные объекты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами «Shahed-136/131». В целом противник выпустил: четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря; пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области; две баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма; пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области. 20 иранских ударных дронов «Shahed-136/131″ с южного и северного направлений», — перечислили украинские защитники неба.

Атаку отражали силы противовоздушной обороны командований «Восток» и «Юг». Им удалось уничтожить четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа «Shahed».

Однако «прилеты» в Днепре все же были. Об их последствиях сообщил начальник местной ОВА Сергей Лысак.

По его данным пострадавшие есть как в Днепре, так и в области. В Днепре из-за ракетного удара ранение получил 27-летний мужчина. В Илларионовской громаде — семь человек, из них две женщины — в больнице.

Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения, уничтожены легковые и грузовые автомобили, возникли пожары. Под ударом оказалось и частное предприятие в Днепре. Там повреждены три здания.

Помимо данных о ночной атаке, в ВС ВСУ также сообщили о сбитии вражеского самолета Ту-35, который позволил себе залететь в территориальные воды Украины в Херсонской области.