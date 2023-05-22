Live
  • Понедельник 22.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Над Украиной сбили 4 ракеты, 20 «Шахедов» и Су-35, есть «прилеты» в Днепре

Происшествия 08:56   22.05.2023
Оксана Горун
Над Украиной сбили 4 ракеты, 20 «Шахедов» и Су-35, есть «прилеты» в Днепре

Воздушные силы ВСУ сообщили подробности об очередной ночной атаке армии РФ. По Украине запустили 20 «Шахедов», а также 16 ракет различных типов.

Основной целью вражеской атаки этой ночью стал Днепр. Оккупанты целились  в военные и инфраструктурные объекты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами «Shahed-136/131». В целом противник выпустил: четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря; пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области; две баллистические ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма; пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области. 20 иранских ударных дронов «Shahed-136/131″ с южного и северного направлений», — перечислили украинские защитники неба.

Атаку отражали силы противовоздушной обороны командований «Восток» и «Юг». Им удалось уничтожить четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа «Shahed».

Однако «прилеты» в Днепре все же были. Об их последствиях сообщил начальник местной ОВА Сергей Лысак.

По его данным пострадавшие есть как в Днепре, так и в области. В Днепре из-за ракетного удара ранение получил 27-летний мужчина. В Илларионовской громаде — семь человек, из них две женщины — в больнице.

  • Читайте также: Ночью 8 мая армия РФ запустила по Украине 35 «Шахедов» и ракеты: последствия

    • Также повреждены несколько зданий спасательного подразделения, уничтожены легковые и грузовые автомобили, возникли пожары. Под ударом оказалось и частное предприятие в Днепре. Там повреждены три здания.

    Помимо данных о ночной атаке, в ВС ВСУ также сообщили о сбитии вражеского самолета Ту-35, который позволил себе залететь в территориальные воды Украины в Херсонской области.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:31
    Ночная атака на Киев: сбили все БПЛА, есть повреждения из-за падения обломков
    08:24
    Ночная атака: над Украиной сбили 16 «Шахедов» и три ракеты, есть «прилеты»
    23:14
    Поврежденную в Украине систему ПВО Patriot уже починили – Минобороны США
    09:09
    Залужный сообщил подробности о ночной ракетной атаке по Украине
    07:21
    Ночная ракетная атака: в Одессе погибший, в Киеве упали обломки (обновлено)

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Над Украиной сбили 4 ракеты, 20 «Шахедов» и Су-35, есть «прилеты» в Днепре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили подробности об очередной ночной атаке армии РФ. По Украине запустили 20 «Шахедов», а также 16 ракет различных типов".