Над Україною збили 4 ракети, 20 “Шахедів” та Су-35, є “прильоти” у Дніпрі
Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці про чергову нічну атаку армії РФ. По Україні запустили 20 “Шахедів”, а також 16 ракет різних типів.
Основною метою ворожої атаки цієї ночі став Дніпро. Окупанти цілилися у військові та інфраструктурні об’єкти, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
“Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами “Shahed-136/131“. Загалом противник випустив: чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря; п’ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області; дві балістичні ракети “Іскандер-М” з окупованого Криму; п’ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області. 20 іранських ударних дронів “Shahed-136/131″ з південного та північного напрямків”, – перерахували українські захисники неба.
Атаку відбивали сили протиповітряної оборони командувань “Схід” та “Південь”. Їм вдалося знищити чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 і 20 ударних дронів типу “Shahed”.
Однак “прильоти” у Дніпрі все ж таки були. Про їхні наслідки повідомив начальник місцевої ОВА Сергій Лисак.
За його даними, постраждалі є як у Дніпрі, так і в області. У Дніпрі через ракетний удар поранення отримав 27-річний чоловік. В Іларіонівській громаді – семеро людей, з них дві жінки – в лікарні.
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Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу, знищено легкові та вантажні автомобілі, виникли пожежі. Під ударом опинилося й приватне підприємство в Дніпрі. Там пошкоджено три будинки.
Крім даних про нічну атаку, в ЗС ЗСУ також повідомили про збиття ворожого літака Ту-35, який дозволив собі залетіти до територіальних вод України в Херсонській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці про чергову нічну атаку армії РФ. По Україні запустили 20 “Шахедів”, а також 16 ракет різних типів".