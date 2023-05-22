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Над Україною збили 4 ракети, 20 “Шахедів” та Су-35, є “прильоти” у Дніпрі

Події 08:56   22.05.2023
Оксана Горун
Над Україною збили 4 ракети, 20 “Шахедів” та Су-35, є “прильоти” у Дніпрі

Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці про чергову нічну атаку армії РФ. По Україні запустили 20 “Шахедів”, а також 16 ракет різних типів.

Основною метою ворожої атаки цієї ночі став Дніпро. Окупанти цілилися у військові та інфраструктурні об’єкти, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131. Загалом противник випустив: чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря; п’ять крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області; дві балістичні ракети “Іскандер-М” з окупованого Криму; п’ять зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області. 20 іранських ударних дронів “Shahed-136/131″ з південного та північного напрямків”, – перерахували українські захисники неба.

Атаку відбивали сили протиповітряної оборони командувань “Схід” та “Південь”. Їм вдалося знищити чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 і 20 ударних дронів типу “Shahed”.

Однак “прильоти” у Дніпрі все ж таки були. Про їхні наслідки повідомив начальник місцевої ОВА Сергій Лисак.

За його даними, постраждалі є як у Дніпрі, так і в області. У Дніпрі через ракетний удар поранення отримав 27-річний чоловік. В Іларіонівській громаді – семеро людей, з них дві жінки – в лікарні.

  • Читайте також: Нічна атака: над Україною збили 16 “Шахедів” та три ракети, є “прильоти”

    • Також пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу, знищено легкові та вантажні автомобілі, виникли пожежі. Під ударом опинилося й приватне підприємство в Дніпрі. Там пошкоджено три будинки.

    Крім даних про нічну атаку, в ЗС ЗСУ також повідомили про збиття ворожого літака Ту-35, який дозволив собі залетіти до територіальних вод України в Херсонській області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 08:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці про чергову нічну атаку армії РФ. По Україні запустили 20 “Шахедів”, а також 16 ракет різних типів".