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Дело депутата от «ОПЗЖ», работавшую с оккупантами на Купянщине, передали в суд

Общество 14:37   23.05.2023
Виктория Яковенко
Дело депутата от «ОПЗЖ», работавшую с оккупантами на Купянщине, передали в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Будут судить депутата от партии «ОПЗЖ», которая во время оккупации Купянщины сотрудничала с врагом.

Депутат Великобурлукского поселкового совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» активно поддерживала действия российских захватчиков и сотрудничала с ними, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщина добровольно заняла должность «и. о. помощника начальника управления Великобурлукского территориального управления временной гражданской администрации Купянского района».

Колаборантка отвечала за обеспечение благоустройства в селе Шиповатое, а также принимала участие в совещаниях под руководством оккупационной администрации, выполняла указания представителей ВС РФ и проводила собрание местных жителей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно депутата по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 14:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут судить депутата от партии «ОПЗЖ», которая во время оккупации Купянщины сотрудничала с врагом.".