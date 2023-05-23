Дело депутата от «ОПЗЖ», работавшую с оккупантами на Купянщине, передали в суд

Будут судить депутата от партии «ОПЗЖ», которая во время оккупации Купянщины сотрудничала с врагом.

Депутат Великобурлукского поселкового совета от запрещенной в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» активно поддерживала действия российских захватчиков и сотрудничала с ними, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Женщина добровольно заняла должность «и. о. помощника начальника управления Великобурлукского территориального управления временной гражданской администрации Купянского района».

Колаборантка отвечала за обеспечение благоустройства в селе Шиповатое, а также принимала участие в совещаниях под руководством оккупационной администрации, выполняла указания представителей ВС РФ и проводила собрание местных жителей.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт касательно депутата по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ей грозит до 10 лет тюрьмы.