Справу депутатки від «ОПЗЖ», яка працювала на окупантів, передали до суду
Судитимуть депутатку від партії «ОПЗЖ», яка під час окупації Куп’янщини співпрацювала з ворогом.
Депутатка Великобурлуцької селищної ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» активно підтримувала дії російських загарбників та співпрацювала з ними, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Жінка добровільно обійняла посаду «в. о. помічника начальника управління Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».
Колаборантка відповідала за забезпечення благоустрою в селі Шипувате, а також брала участь у нарадах під керівництвом окупаційної адміністрації, виконувала вказівки представників ЗС РФ і проводила збори місцевих мешканців.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо цієї депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Їй загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть депутатку від партії «ОПЗЖ», яка під час окупації Куп’янщини співпрацювала з ворогом.".