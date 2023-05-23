Справу депутатки від «ОПЗЖ», яка працювала на окупантів, передали до суду

Судитимуть депутатку від партії «ОПЗЖ», яка під час окупації Куп’янщини співпрацювала з ворогом.

Депутатка Великобурлуцької селищної ради від забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» активно підтримувала дії російських загарбників та співпрацювала з ними, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Жінка добровільно обійняла посаду «в. о. помічника начальника управління Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Колаборантка відповідала за забезпечення благоустрою в селі Шипувате, а також брала участь у нарадах під керівництвом окупаційної адміністрації, виконувала вказівки представників ЗС РФ і проводила збори місцевих мешканців.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо цієї депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Їй загрожує до 10 років тюрми.