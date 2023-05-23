Громада на Харьковщине купит костюмы пса Патрона и куклы LOL — ХАЦ
иллюстративное фото
В поселке Новая Водолага Харьковской области хотят купить костюмы для аниматоров.
Договор на 30 тысяч гривен отдел культуры, туризма, молодежи и спорта поселкового совета планирует заключить с ФЛП, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.
«В планах отдела приобрести такие костюмы для аниматоров: «Пес Патрон», «Кукла LOL», «Микки Маус», «Ангел», «Медведь», «Весна», «Пасхальный кролик», «Снеговик Олаф», «Единорог», «Масленица», «NEON PARTY», — пишут активисты.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 00:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Новая Водолага Харьковской области хотят купить костюмы для аниматоров.".