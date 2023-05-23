Громада на Харьковщине купит костюмы пса Патрона и куклы LOL — ХАЦ

В поселке Новая Водолага Харьковской области хотят купить костюмы для аниматоров.

Договор на 30 тысяч гривен отдел культуры, туризма, молодежи и спорта поселкового совета планирует заключить с ФЛП, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

«В планах отдела приобрести такие костюмы для аниматоров: «Пес Патрон», «Кукла LOL», «Микки Маус», «Ангел», «Медведь», «Весна», «Пасхальный кролик», «Снеговик Олаф», «Единорог», «Масленица», «NEON PARTY», — пишут активисты.