Громада на Харківщині купить костюми пса Патрона та ляльки LOL – ХАЦ
У селищі Нова Водолага Харківської області хочуть купити костюми для аніматорів.
Договір на 30 тисяч гривень відділ культури, туризму, молоді та спорту селищної ради планує укласти з ФОП, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.
“У планах відділу придбати такі костюми для аніматорів: “Пес Патрон”, “Лялька LOL”, “Мікі Маус”, “Ангел”, “Ведмідь”, “Весна”, “Великодній кролик”, “Сніговик Олаф”, “Єдиноріг”, “Масниця”, “NEON PARTY”, – пишуть активісти.
Читайте також: Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Громада на Харківщині купить костюми пса Патрона та ляльки LOL – ХАЦ»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 00:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Нова Водолага Харківської області хочуть купити костюми для аніматорів.".