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Громада на Харківщині купить костюми пса Патрона та ляльки LOL – ХАЦ

Економіка 00:04   23.05.2023
Олена Нагорна
Громада на Харківщині купить костюми пса Патрона та ляльки LOL – ХАЦ

У селищі Нова Водолага Харківської області хочуть купити костюми для аніматорів.

Договір на 30 тисяч гривень відділ культури, туризму, молоді та спорту селищної ради планує укласти з ФОП, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

“У планах відділу придбати такі костюми для аніматорів: “Пес Патрон”, “Лялька LOL”, “Мікі Маус”, “Ангел”, “Ведмідь”, “Весна”, “Великодній кролик”, “Сніговик Олаф”, “Єдиноріг”, “Масниця”, “NEON PARTY”, – пишуть активісти.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 00:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Нова Водолага Харківської області хочуть купити костюми для аніматорів.".