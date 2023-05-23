Громада на Харківщині купить костюми пса Патрона та ляльки LOL – ХАЦ

У селищі Нова Водолага Харківської області хочуть купити костюми для аніматорів.

Договір на 30 тисяч гривень відділ культури, туризму, молоді та спорту селищної ради планує укласти з ФОП, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

“У планах відділу придбати такі костюми для аніматорів: “Пес Патрон”, “Лялька LOL”, “Мікі Маус”, “Ангел”, “Ведмідь”, “Весна”, “Великодній кролик”, “Сніговик Олаф”, “Єдиноріг”, “Масниця”, “NEON PARTY”, – пишуть активісти.