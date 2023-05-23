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Губернатор Белгородщины не советует эвакуированным возвращаться домой

Мир 08:19   23.05.2023
Оксана Горун
Губернатор Белгородщины не советует эвакуированным возвращаться домой

В приграничных районах Белгородщины по-прежнему тревожно. Местные власти заявляют о «зачистке территории». А Легион «Свобода России» тем временем сообщает, что рассвет бойцы встретили на освобожденной территории.

«Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», — написали утром 23 мая в telegram-канале ЛСР.

Тем временем белгородский губернатор Гладков записал очередное видеообращение к жителям региона, делая вид, что «паники нет». При этом возвращаться домой гражданам, которых накануне спешно эвакуировали из приграничных населенных пунктов, по мнению губернатора, пока небезопасно.

«Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — сказал Гладков.

Он также сообщил о наличии раненых в приграничных населенных пунктах. Эвакуировать их «почему-то» не удалось.

«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — отметил Гладков.

О погибших он не сообщает.

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Напомним, ранее Институт изучения войны сообщил, что в информационном поле РФ началась настоящая паника из-за рейда Русского добровольческого корпуса и Легиона «Свобода России» на территорию Белгородской области.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничных районах Белгородщины по-прежнему тревожно. Местные власти заявляют о «зачистке территории». А Легион «Свобода России» тем временем сообщает, что рассвет бойцы встретили на освобожденной территории".