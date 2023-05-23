Губернатор Бєлгородщини не радить евакуйованим повертатися додому

У прикордонних районах Бєлгородщини, як і раніше, тривожно. Місцева влада заявляє про “зачистку території”. А Легіон “Свобода Росії” тим часом повідомляє, що світанок бійці зустріли на звільненій території.

“Доброго ранку всім, окрім путінських посібників! Ми зустріли світанок на звільненій території та рухаємось далі”, – написали вранці 23 травня в телеграм-каналі ЛСР.

Тим часом бєлгородський губернатор Гладков записав чергове відеозвернення до жителів регіону, вдаючи, що “паніки немає”. При цьому повертатися додому громадянам, яких напередодні спішно евакуювали з прикордонних населених пунктів, на думку губернатора, поки що небезпечно.

“Повертатися поки що у свої будинки, я зараз звертаюся до жителів Грайворонського округу, які, спасибі їм велике, тимчасово покинули свої будинки, поки не варто. Ми відразу повідомимо, і я повідомлю у своїх соцмережах, і голови місцевого самоврядування доведуть інформацію, коли буде безпечно”, – сказав Гладков.

Він також повідомив про наявність поранених у прикордонних населених пунктах. Евакуювати їх “чомусь” не вдалося.

“Поки до них силовики не змогли дійти. Завдання зараз із ранку номер один. Сподіваюся, максимально швидко зможемо їх евакуювати та доставити до лікувального закладу”, – зазначив Гладков.

Про загиблих він не повідомляє.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомив, що в інформаційному полі РФ почалася справжня паніка через рейд Російського добровольчого корпусу та Легіону “Свобода Росії” на територію Бєлгородської області.