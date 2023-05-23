Почему украинцы в Польше часто оказываются без статуса временной защиты?

Украинские беженцы от войны в Польше все чаще испытывают проблемы со статусом защиты: они узнают, что потеряли его во время критических ситуаций, пишет Gazeta Wyborcza. Очень часто проблемы с временной защитой возникают после выезда в Украину даже на короткий срок.

Согласно закону, отсутствовать в Польше можно не дольше 30 дней, но реальная ситуация совсем другая.

Женщины ездили в Украину на похороны любимого человека или встретить мужчину, которого не видели с начала войны. А вернулись в Польшу уже как туристы, а не как беженцы от войны, потеряв все права и льготы.

У Людмилы заболел сын. Ночью ему стало плохо, так что Людмила не колебалась и поехала с ребенком в больницу. Сначала 8 часов ожидания в очереди, затем анализы и, наконец, диагноз: острый перитонит. Мальчику необходимо остаться в больнице. Но это был не конец проблем. В больнице Людмила получила счет: 8 тысяч злотых (71 тыс. грн).

Женщина удивилась, ведь имела статус защиты, дающий право на бесплатное лечение и получение социальных выплат, в частности выплату детских денег, имела номер PESEL.

Но на рецепции в больнице снова проверили статус – да, он изменился. Так что женщине пришлось платить. Она никак не могла понять, почему вдруг утратила статус временной защиты. Но потом вспомнила, что в августе прошлого года на несколько дней выезжала в Украину, чтобы восстановить документы об инвалидности сына.

Также осталась без статуса временной защиты и Валентина, которая ездила в Украину навестить больного отца. Она вернулась в Польшу уже как туристка, а не беженка. Ее статус еще активен, но женщина уже несколько месяцев не получила никаких льгот. Зарплаты Валентины, зарабатывающей уборкой, не хватает, чтобы содержать себя и детей.

«Сначала кормлю детей, потом съедаю то, что осталось», – говорит женщина.

Руслана родом из Херсона, сейчас живет в Калише. Когда 26 февраля 2022 года она пересекала границу, она была беременна. В Польше женщина родила сына. Через год она ездила в Украину к мужу, который воюет на фронте. Он был ранен. Руслана хотела похвастаться их новорожденным сыном. После возвращения в Польшу у ее сына исчез статус, потому что он впервые выехал за границу.

Украинские беженцы «блуждают по кругам ада», пока пытаются восстановить документы в социальных учреждениях. В ZUS (Управление социального страхования) часто говорят: «Ждите, пожалуйста».

В самом плохом положении украинки, которые приехали в Польшу вместе с детьми. Льгота 500+ (500 злотых в месяц) исчезает с их счетов, и медицинские учреждения перестают их принимать.

Польский омбудсмен по правам человека Марцин Вячек подтверждает, что в последнее время к нему поступают много жалоб на неожиданные потери статуса защиты UKR. И не только в случае возвращения в Польшу до окончания 30 дней, но и когда выезда из Польши никогда не было.

Ему удалось выяснить, в чем может быть проблема. Граждане Украины теряют статус защиты автоматически сразу после пограничного контроля на выезде из Польши. Охрана регистрирует дату выезда, но не дату возвращения. Тогда беженцам сложно доказать, что они находились за пределами Польши менее 30 дней. Никто не просит беженцев показать электронный документ diia.pl, защищающий их от утраты статуса. В паспортах беженцев есть только один штамп – сообщающий о выезде из Польши.

Есть «счастливчики», у которых в паспорте стоят оба штампа – один о выезде, другой – о возвращении. Но вторую печать пограничники перестали ставить, когда в приложении mObywatel появился электронный паспорт для украинца.

Омбудсмен обратил внимание на длительные промедления по внесению изменений в реестр граждан Украины со стороны Пограничной службы. Именно через них беженцы получают деньги, не зная, что больше не имеют на это права, а затем получают уведомление о необходимости вернуть средства.

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