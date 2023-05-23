Чому українці у Польщі часто втрачають статус тимчасового захисту?

Українські біженці від війни в Польщі все частіше мають проблеми зі статусом захисту: вони дізнаються, що втратили його під час критичних ситуацій, пише Gazeta Wyborcza. Найчастіше проблеми з тимчасовим захистом виникають після виїзду в Україну навіть на короткий термін.

Відповідно до закону, бути відсутнім у Польщі можна не довше 30 днів, але реальна ситуація зовсім інша.

Жінки їздили в Україну на похорон коханої людини або зустріти чоловіка, якого не бачили від початку війни. А повернулися до Польщі вже як туристи, а не як біженці від війни, втративши всі права та пільги.

У Людмили захворів син. Вночі йому стало погано, тож Людмила не вагалася і поїхала з дитиною до лікарні. Спочатку 8 годин очікування у черзі, потім аналізи та, нарешті, діагноз: гострий перитоніт. Хлопчику потрібно було залишитися в лікарні. Але то був не кінець проблем. У лікарні Людмила отримала рахунок: 8 тисяч злотих (71 тис. грн.).

Жінка здивувалася, адже мала статус тимчасового захисту, який дає право на безкоштовне лікування та отримання соціальних виплат, зокрема виплату дитячих грошей, мала номер PESEL.

Але на рецепції у лікарні знову перевірили статус – і так, він змінився. Тож жінці довелося платити. Вона ніяк не могла зрозуміти, чому раптом втратила статус тимчасового захисту. Але потім пригадала, що у серпні минулого року на кілька днів виїжджала до України, щоб поновити документи про інвалідність сина.

Також залишилася без статусу тимчасового захисту та Валентина, яка їздила до України відвідати хворого батька. Вона повернулася до Польщі вже як туристка, а не біженка. Її статус ще активний, але жінка вже кілька місяців не отримала жодних пільг. Зарплати Валентини, яка заробляє прибиранням, не вистачає, щоб утримувати себе та дітей.



“Спочатку годую дітей, потім з’їдаю те, що залишилося”, – каже жінка.

Руслана родом із Херсона, зараз живе у Каліші. Коли 26 лютого 2022 року вона перетинала кордон, була вагітна. У Польщі жінка народила сина. За рік вона їздила в Україну до чоловіка, який воює на фронті. Він був поранений. Руслана хотіла похвалитися їхнім новонародженим сином. Після повернення до Польщі у її сина зник статус, бо він уперше перетнув кордон.

Українські біженці «блукають по колах пекла», доки намагаються відновити документи у соціальних установах. У ZUS (Управління соціального страхування) часто кажуть: «Чекайте, будь ласка».

У найгіршому становищі українки, які приїхали до Польщі разом із дітьми. Пільга 500+ (500 злотих на місяць) зникає з їхніх рахунків, і медичні установи перестають приймати їх.

Польський омбудсмен з прав людини Марцін В’ячек підтверджує, що останнім часом до нього надходить багато скарг на несподівану втрату статусу захисту. І не тільки у разі повернення до Польщі до закінчення 30 днів, а й коли виїзду з Польщі ніколи не було.

Йому вдалося з’ясувати, в чому може бути проблема. Громадяни України втрачають статус України автоматично, одразу після прикордонного контролю на виїзді з Польщі. Охорона реєструє дату виїзду, але не дату повернення. Тоді біженцям важко довести, що вони перебували за межами Польщі менше 30 днів. Ніхто не просить біженців показати електронний документ diia.pl, який захищає їх від втрати статусу. У паспортах біженців є лише один штамп – той, що повідомляє про виїзд з Польщі.

Є “щасливчики”, у яких в паспорті стоять обидва штампи – один про виїзд, інший – про повернення. Але другу печатку прикордонники перестали ставити, коли в додатку mObywatel з’явився електронний паспорт для українця.

Омбудсмен звернув увагу на тривалі зволікання з внесенням змін до реєстру громадян України з боку Прикордонної служби. Саме через них біженці отримують гроші, не знаючи, що більше не мають на це права, а потім отримують повідомлення про необхідність повернення коштів.