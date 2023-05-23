Строил карьеру «полицейского» при оккупантах: разоблачили жителя Купянска

Правоохранители разоблачили очередного вражеского приспешника в освобожденных районах Харьковской области.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленником оказался 56-летний житель Купянска.

После захвата города коллаборант добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в местном оккупационном «Управлении внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

В оккупационном органе мужчину назначили исполняющим обязанности «полицейского взвода патрульной службы».

По данным Харьковской областной прокуратуры, с июля по сентябрь коллаборант организовывал охрану общественного порядка и участвовал в обеспечении пропускного режима жителей Купянска к зданию псевдоправоохранительного органа.

После освобождения города злоумышленник пытался скрыться на территории региона, однако правоохранители его нашли и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Сейчас он находится в СИЗО.