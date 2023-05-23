Строил карьеру «полицейского» при оккупантах: разоблачили жителя Купянска
Правоохранители разоблачили очередного вражеского приспешника в освобожденных районах Харьковской области.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, злоумышленником оказался 56-летний житель Купянска.
После захвата города коллаборант добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил должность в местном оккупационном «Управлении внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».
В оккупационном органе мужчину назначили исполняющим обязанности «полицейского взвода патрульной службы».
По данным Харьковской областной прокуратуры, с июля по сентябрь коллаборант организовывал охрану общественного порядка и участвовал в обеспечении пропускного режима жителей Купянска к зданию псевдоправоохранительного органа.
После освобождения города злоумышленник пытался скрыться на территории региона, однако правоохранители его нашли и задержали.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
Сейчас он находится в СИЗО.
Читайте также: В Купянске поймали педагога: переводила школы на «стандарты образования» РФ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Строил карьеру «полицейского» при оккупантах: разоблачили жителя Купянска»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили очередного вражеского приспешника в освобожденных районах Харьковской области.".