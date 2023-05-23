В Купянске поймали педагога: переводила школы на «стандарты образования» РФ

Еще одну коллаборантку-педагога разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «заместителя начальника отдела образования» в городе Купянск во время его оккупации.

45-летняя местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

«Колаборантка проводила совещания с коллективом, согласовывала найм новых сотрудников в отдел, определяла размер их заработной платы и подписывала соответствующие документы», — добавили правоохранители.

Кроме того, женщина организовывала выезд учителей в РФ для прохождения переквалификации и переаттестации. Педагог приказывала внедрить в школаъ учебники на русском языке, а также предоставляла работниками учебных заведений «методички» по внедрению образовательных стандартов РФ.

Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

Коллаборантке грозит до 10 лет тюрьмы.