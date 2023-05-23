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В Купянске поймали педагога: переводила школы на «стандарты образования» РФ

Общество 13:46   23.05.2023
Виктория Яковенко
В Купянске поймали педагога: переводила школы на «стандарты образования» РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще одну коллаборантку-педагога  разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «заместителя начальника отдела образования» в городе Купянск во время его оккупации.

45-летняя местная жительница добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

«Колаборантка проводила совещания с коллективом, согласовывала найм новых сотрудников в отдел, определяла размер их заработной платы и подписывала соответствующие документы», — добавили правоохранители.

Кроме того, женщина организовывала выезд учителей в РФ для прохождения переквалификации и переаттестации. Педагог приказывала внедрить в школаъ учебники на русском языке, а также предоставляла работниками учебных заведений «методички» по внедрению образовательных стандартов РФ.

Женщину задержали. Ей сообщили о подозрении по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УКУ).

Коллаборантке грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну коллаборантку-педагога  разоблачили на Харьковщине. Женщина заняла должность «заместителя начальника отдела образования» в городе Купянск во время его оккупации.".