У Куп’янську піймали освітянку, яка переводила школи на «стандарти освіти» РФ
Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду «заступниці начальника відділу освіти» у місті Куп’янськ під час його окупації.
45-річна місцева мешканка добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
«Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи», – додали правоохоронці.
Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження перекваліфікації та переатестації. Освітянка наказувала впровадити у школах підручники російською мовою, а також надавала працівниками навчальних закладів “методички” щодо впровадження освітніх стандартів РФ.
Жінку затримали. Їй повідомили про підозру за фактами колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 ККУ).
Колаборантці загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду «заступниці начальника відділу освіти» у місті Куп’янськ під час його окупації.".