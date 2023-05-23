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У Куп’янську піймали освітянку, яка переводила школи на «стандарти освіти» РФ

Суспільство 13:46   23.05.2023
Вікторія Яковенко
У Куп’янську піймали освітянку, яка переводила школи на «стандарти освіти» РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду «заступниці начальника відділу освіти» у місті Куп’янськ під час його окупації.

45-річна місцева мешканка добровільно погодилася працювати на окупаційну адміністрацію, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

«Колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи», – додали правоохоронці.

Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до РФ для проходження перекваліфікації та переатестації. Освітянка наказувала впровадити у школах підручники російською мовою, а також надавала працівниками навчальних закладів “методички” щодо впровадження освітніх стандартів РФ.

Жінку затримали. Їй повідомили про підозру за фактами колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 ККУ).

Колаборантці загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 13:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову освітянку-колаборантку викрили на Харківщині. Жінка обійняла посаду «заступниці начальника відділу освіти» у місті Куп’янськ під час його окупації.".