Будував кар’єру «поліцейського» при окупантах: викрили мешканця Куп’янська

Правоохоронці викрили чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 56-річний мешканець Куп’янська.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили в. о. «полицейского взвода патрульной службы».

За даними Харківської обласної прокуратури, з липня до вересня колаборант організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців Куп’янська до будівлі псевдоправоохоронного органу.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак правоохоронці його знайшли і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Наразі він перебуває у СІЗО.