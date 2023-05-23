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Будував кар’єру «поліцейського» при окупантах: викрили мешканця Куп’янська

Суспільство 15:27   23.05.2023
Вікторія Яковенко
Будував кар’єру «поліцейського» при окупантах: викрили мешканця Куп’янська Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зловмисником виявився 56-річний мешканець Куп’янська.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили в. о. «полицейского взвода патрульной службы».

За даними Харківської обласної прокуратури, з липня до вересня колаборант організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців Куп’янська до будівлі псевдоправоохоронного органу.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак правоохоронці його знайшли і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність)  ККУ.

Наразі він перебуває у СІЗО.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 15:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.".