«Вполне возможно», — легион «Свобода России» о гражданской войне в РФ

Главная цель операции, которую проводит легион «Свобода России» вместе с «РДК» на территории Белгородской области – это уничтожение «путинского» режима.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил представитель легиона «Свобода России» на позывной «Цезарь».

«Бойцы легиона «Свобода России»– это граждане России, которые не приветствуют политику «путинского» режима и не приветствуют агрессию, которою он начал против Украины много лет назад. Наша дальнейшая цель не только освобождение Украины, а уничтожение «путинской» диктатуры и возврат России к нормальному существованию», – отметил «Цезарь».

Цезарь также предположил, что начало операции на территории Белгородщины может привести к гражданской войне в России.

«Вполне возможно, что так в будущем и будет. Потому что «путинский» режим не будет без кровопролития. Путин уже доказал, что он ради сохранения своей власти готов гнать на смерть сотни тысяч своих граждан. Наша задача как можно быстрее прекратить войну и изменить политическое настроение в России», — добавил представитель легиона.

Цезарь также объяснил, что крайней точкой для начала операции стали массовые сообщения жителей Белгородской области к бойцам легиона.

«Последней точкой для их терпения стала бомбардировка Белгорода российской авиацией. После этого война – это обоюдно сторонний меч, и неся горе и разрушение на землю соседей можно самим столкнуться с горем и разрушением», — добавил «Цезарь».

В легионе также отметили, что демилитаризация приграничных с Украиной областей только началась.

«Демилитаризация приграничных с Украиной областей только начинается, и она будет доведена до полного логического завершения. После окончания войны в приграничных областях России не будет никакой угрозы Украине», — отметили в легионе.

Напомним, «Свобода России» и «РДК» около 14:00 заявили об «освобождении» Козинки в Белгородской области, а также о продвижении к населенному пункту Грайворон с целью создания демилитаризованной зоны. Украина наблюдает за операцией, но не имеет к этому отношения, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим контртеррористической операции.

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